新冠肺炎疫情雖導致大陸第一季度GDP成長率創下負6.8%的紀錄，但在中國人民銀行的救市行動下，許多大陸企業獲得支持，撐過這段經濟封鎖期，並領先歐美成為全球首波疫情趨緩後，經濟強勁復甦的國家。但疫情所導致的資金鍊斷裂，還是讓中小型房企面臨倒閉，甚至直逼去年的紀錄。

據陸媒報導，大陸人民法院公告，今年6月5日為止，大陸房企倒閉數已經來到208家，超過2018年上半年177家，與2019年同期保持相同水準，預估下半年破產的大陸房企恐怕有增無減。

據英國《金融時報》今年2月報導，房市貢獻大陸GDP約25%比重，產值高達3兆美元，疫情持續延燒也讓許多建案推遲銷售，投資客也擔憂景氣前景停下腳步，在第一波封城行動開始實施不久後，廣西等省分就推遲建案銷售。

人行釋出資金支撐企業營運，以及讓民眾貸款度過難關，據《南華早報》4月報導，大陸官方數據統計，深圳銀行在2020年第一季度發放了3,158億元新貸款，比去年同期增加718億元，這些新發放的貸款當中，有8成提供給企業。然而，有民眾受訪坦承，他拿這些貸款是要來還房貸，而且這不是個案，大陸國家統計局的數據，3月份深圳的房價比2月份上漲了1.6％，超過大陸70個主要城市。

大陸房市報復性反彈也出現在疫情趨緩、經濟解封後的這1、2個月，然而，此景主要集中在一、二線城市。目前面臨營運極大壓力的，主要落在三、四線的中小型房企，甚至是排名較前面的房企，也因面臨資金鍊斷裂危機，降價拋售樓房或是股權。

易居中國總裁丁祖昱指出，房地產業的規模不斷集中，出現大者恆大、小型企業生存空間不斷被壓縮的窘境。此外，北京當局也謹守不炒房的政策，資金流持續緊縮，許多企業面臨債務違約更沒有抵抗能力。

統計來看，2019年大陸宣告破產的房企有525家，跟前年的458家相比更多，呈現逐年上漲的趨勢，目前大陸有登季的房企有6萬多家，若情況沒有得到改善，恐怕會出現一波房企債務違約倒閉潮。

(中時電子報)