新冠肺炎疫情影響企業上市意願，並導致紐約交易所（NYSE）交易大廳關閉兩個月，2020年迄今企業在那斯達克交易所掛牌募資的金額，超越紐約交易所。

根據Dealogic數據顯示，2020年迄今，在那斯達克進行股票首次公開發行（IPO）的企業，累計募資122億美元，超越紐約交易所的109億美元。

2020年大多時候那斯達克交易所的籌資金額一直低於紐約交易所，但近期幾起大型IPO案讓那斯達克急起直追，例如華納音樂集團6月初上市募資超過19億美元，創下2020年以來美國最大IPO案。

不過紐約交易所可望贏得連鎖超市業者Albertsons等企業的青睞，仍有可能超前那斯達克。近期計劃上市的企業還有線上二手車交易平台Vroom，該公司可能選擇在那斯達克掛牌。

紐約交易所主管表示，單單用上市籌資金額來衡量績效可能有失公允，用更廣泛的籌資計算方法，包括封閉式基金掛牌和上市公司後續股票發行，則能顯示紐約交易所勝過那斯達克。

紐約交易所副董事長塔特爾（John Tuttle）透過聲明稿表示，紐交所仍是全球籌資的領導者，在IPO籌措資金與後續發行皆勝過全球其他交易所。

在那斯達克掛牌的費用每年最高15.9萬美元，而紐約交易所最高達50萬美元。這筆費用對大企業而言雖然微不足道，但2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，企業開始注意開支，能省則省。

石油生產商Apache 5月表示，基於成本考量，公司可能選擇在那斯達克掛牌，而非原先計劃的紐約交易所。如同其他石油業者，Apache飽受油價崩跌衝擊。

那斯達克執行副總裁葛利格斯（Nelson Griggs）受訪時表示，疫情令不少企業面臨挑戰，企業目前正為2021年做規畫，成本顯然是考慮因素。

(工商 )