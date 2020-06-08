民進黨立委何志偉今晚接受記者電訪表示，今日蔡英文總統與部分民進黨立委茶敘，當中有談到振興3倍券。而何志偉也當場向蔡總統反映，振興券主要是刺激經濟，應是興利而非防弊，應該考慮讓民眾使用起來能夠再更方便一點。

何志偉轉述，當時有向總統提出一些意見，主要是認為，振興3倍券目的是振興經濟，是要和人民一起把經濟變好。應是以興利為主，但目前看到的政策，反而對於防弊這部分管控得很嚴格。

何志偉指出，目前想法是讓民眾用1千元現金換3千元振興券，現在行政單位一直在怕，3千元放在那裡，民眾會拿去換現金。但老實說，3千元也沒多少，有需要防弊成這樣嗎？個人的看法是應該大開方便之門才對。

何志偉說，此外個人還建議，因為目前規劃振興券使用期限是到今年12月31日止。如果有民眾在到期後還沒使用，不如讓民眾把振興券以1比1的比值換成現金。「這個錢也沒多少，有人會為了換現金故意擺半年嗎？就算有也沒多少。」

何志偉表示，向總統反映時，總統也是微笑著點頭，認為都可以再來討論。

何志偉另表示，茶敘時也有就高雄市長罷免案的事情，稍微聊了一下。目前大家就是希望可以趕快落幕，不要去激化或製造任何的社會情緒，讓民眾回歸正常生活。

(中時 )