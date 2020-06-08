「黑人的命也是命」抗爭延燒全球，諸多代表種族主義的象徵，在示威活動中被一一下架！在美國維吉尼亞州的里奇蒙，抗議民眾推倒南北戰爭聯盟國將軍的雕像。在英國布里斯托，示威者拆除17世紀奴隸貿易商科斯頓（Edward Colston）的雕像，最後更把它丟進河裡。但首相強森8日譴責此舉是犯罪行為，令人無法接受。

科斯頓雕像建於1895年，座落在布里斯托的科斯頓大道。示威民眾把繩子套在雕像頸部，然後把它整個拆卸下來。雕像連著基座自高處落地的瞬間，在場數百群眾爆出熱烈歡呼聲，紛紛伸腳對著雕像的臉又踢又踹又踩，之後拖著它到碼頭邊。雕像在眾人掌聲中，撲通撲通被推下水。

科斯頓的公司在1672至1689年，從西非運送超過10萬黑奴到加勒比海與美洲，為他賺取暴利，但其中有2萬人死於擁擠暗無天日的船艙裡，屍體被隨便丟進海中。但另一方面，科斯頓把他的大半財富捐給該市，熱心公益。但隨著種族平等浪潮興起，布里斯托當地與科斯頓有關的建築或繪畫，有的已改名，有的則遭移除。

內政大臣巴特爾呼籲警方有所回應，她強調，群眾的脫序行為，已經遠遠偏離抗議的初衷。在場維持秩序的警司班奈特告訴英國廣播公司（BBC），警方讓民眾拆雕像，是擔心一旦介入，情勢可能失控。他坦言，雖然對群眾毀損雕像感到失望，但他完全能理解，畢竟這座雕像有其象徵性，且對非裔而言，雕像的存在令他們憤怒。

(中時 )