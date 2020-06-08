男人總愛吹噓自己激烈戰床時，如何「金槍不倒」，或是「一夜7次郎」，讓一些有需求的「慾女」聽得飄飄欲仙。不過，若是遇到的是「慾求不滿」的狼女，身子被榨乾了，想脫離「苦海」還不是件容易的事。

南部地區就有名男大生，在網路上認識了一名熟女，初次見面2人就滑進賓館展開一場滾床激戰，久旱逢甘霖的女子，對這名大學生的「表現」讚賞不已，於是2人進而「熱戀」交往。

未料這名「慾女」卻是索求無度，每天都要男大生前往住處陪她，而且「單發射擊」無法滿足她的需求，一夜下來男大生「連續射擊」每次都是軟腳去上課，原本想當「AV男主角」的憧憬，竟是一如此的「不堪折磨」。

不堪負荷的男大生，每天被壓榨成「貓熊眼」，身體也虛弱無精力上課，決定離開這個別人「羨慕」的桃花窩，未料，卻收到一紙法院的傳單，指控男大生以假身份欺騙她，初次見面就拐誘她上床，之後還以她生活「不檢點」羞辱，還不斷傳訊息要約她嘿咻，讓她認為名譽權及尊嚴遭受嚴重踐踏，請求精神撫慰金50萬元。

男大生庭訊時大呼冤枉，稱說自己才是「被害者」，更向法官爆料，這名女子拜狐仙，床上慾求不滿，欺騙信徒購買高單價的「結緣品」，還透過網路交友誘騙上床洩慾，他因不堪被「榨乾」，所以才會想趕緊脫離「苦海」。

法官審查，從被告與女子之間的通話紀錄、訊息，認為雙方在交往期間感情融洽，只是分手後說話難聽，無法認定被告有構成侵害名譽行為，因此判狐仙女敗訴，全案可上訴。

(中時電子報)