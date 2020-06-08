侯友宜宣布野柳海王星碼頭周邊13公里將成為「完全禁漁區」，盼能將打造完整海洋生態鏈。（張睿廷攝）

新北市長侯友宜為宣揚海洋保育及復育作為，8日下午出席在萬里野柳漁港舉辦的「新北市野柳保育區揭牌儀式」，宣布野柳漁港將成為新北市首處「禁漁保育區」，並親手放流10多隻花枝幼苗。新北市長侯友宜表示，希望藉由保育、復育讓海洋生態重新活絡起來，大家一起守護我們的海。

侯友宜8日出席活動時表示，為了配合世界海洋日，決定將野柳漁港海王星碼頭周邊13公頃海域定為新北市首處「完全禁漁區」，以後除了石花菜及麒麟菜可先向市府申請後限量採捕，其他動、植物皆將完全禁止捕撈，盼藉此找回昔日的海洋榮景。

侯友宜提到，新北市未來還會針對轄內13處魚礁區及保育區、5處刺網禁漁區，並積極執行海上巡護工作，遏止不法情事發生。

新北市漁業處表示，市府除了保育也要復育，因此找上海洋大學合作，辦理「雙花計畫」，由漁業處、漁民協助提供動物卵，再由學校養殖，共同復育花枝、花蟹幼苗後，最後由當地的「海洋防衛隊」協助放流。

海洋大學博士徐德華指出，北海岸漁民在此次計畫中扮演關鍵腳色，漁民提供許多花枝卵，再由學校照顧，待花枝卵孵化幼苗後，再放流至海洋，今年約放流500隻花枝幼苗。

漁業處長張麗珍表示，復育計畫目前是先放流花枝、軟絲等生物，接著蟹類就會增加，小魚、大魚、薯鰻也會回來漁港周邊，再來就會有藻類，逐漸形成一個完整的生物鏈，而這都是需要時間，也需要民眾與市府一起努力才能達成的目標。

(中時 )