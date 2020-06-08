高雄市罷免市長韓國瑜成功後，網路陸續出現號召罷免言論，像是有網友留言今天起恢復罷免時代力量高雄市議員黃捷的活動。針對此議題，台北市議員游淑慧則是注意到選罷法的規定，似乎有幾個盲點，更指出若以目前的罷免法來看，反而台灣基進黨的陳柏惟比民進黨桃園市議員王浩宇，更有可能被罷免成功。

游淑慧今(8日)在臉書寫下，全台灣最不怕罷免的兩種公職人員，一個是總統、一個市議員，而總統另外有罷免的專法，門檻高的不像話，人民根本沒有提案的權利，必須由立法院發動，且通過絕大部分立委的同意。

游淑慧進一步點出「選罷法的BUG」，第一，很奇怪吧，人民選的總統，人民卻沒有權力罷免，至於市議員呢，選舉的時候是多席次的選制，拿個6％、10％，1萬多票就可以當選 ;可是罷免的時候，卻變成單一席次的選制。

至於，第二點，游淑慧說，罷免市議員門檻和罷免立法委員一樣，必須要整個選區25％選舉人同意，以王浩宇為例， 他2018年的得票只有16000票，但要罷免他卻需要5倍的票數、近八萬票，因此看懂選罷法之後，大家可以理解，「為什麼少數市議員敢作威作福、作妖作怪」。

最後，游淑惠說，今天在錄影時，對面來賓剛好是陳柏惟委員，於是就跟對方說聲不好意思，用他舉個例子，「若以目前的罷免法來看，反而罷免他是比較有可能，只需要72781票，所以『＃3QByeBye』反而比罷免市議員容易」。

(中時電子報)