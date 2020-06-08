香格里拉台北、台南遠東國際大飯店標榜幫您把錢變大了！從2020年7月起，推出「您出券．我加碼」消費千元加碼送活動，於兩家飯店內任一餐廳用餐時，若以振興券付費，一千元振興券，可抵1,300元；於任一酒廊及蛋糕店消費，每一千元振興券，可抵1,200元。

此外，住房也有「食宿享樂加倍」申請每房一千元旅遊補助，入住香格里拉台北或台南遠東國際大飯店，或使用振興券支付房費，香格里拉台北遠東即加碼每房贈送餐飲抵用金1,000元，香格里拉台南遠東則加贈遠東自助式吃到飽餐廳500元抵用金。

凡透過該飯店官網、電話或電子郵件預訂週日至週五住房，並於訂房時告知使用旅遊補助或振興券，皆可於入住飯店時獲得餐飲抵用金。

香格里拉台南遠東大飯店推出，推薦預訂現正熱賣的香格里拉台北、台南遠東國際大飯店”雙城．雙饗”超值優惠住房專案，即日起至9月30日，雙人入住台北遠東每晚只要5,100元起（原價每晚21,500 元，約原價的23折），台南遠東每晚只要3,800元起（原價每晚10,100元，約原價的4折），12歲以下兒童免費入住，皆包含翌日豐盛自助早餐。

另可再享三大禮遇，包括免費升等房型至尊榮客房或所預訂房型的下一個等級、提前於中午12點入住及延遲退房至下午3點、享豪華閣貴賓廳禮遇，包含全天候輕食飲品、晚間雞尾酒及小點。價格均需外加10％服務費與5％稅金。

享該優惠需事先訂位及訂房，預訂視各飯店住房及各餐廳訂位狀況而定，優惠不得合併使用。飯店僅接受紙本振興券及信用卡此兩項支付方式折抵費用。旅遊補助申請辦法及領取振興券使用規定依政府公告為準。

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