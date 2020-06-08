財政部南區國稅局表示，隨著經濟全球化，營利事業在國外設立子公司的情形日益增多，常見國內母公司列報屬於國外子公司的旅費，按所得稅法規定，營業費用之認列，不僅要以有無實際支付為判斷標準，還須檢視費用支出與營業活動有無關聯，倘係經營本業及附屬業務以外所發生之費用，因與創造收入之營業活動無關，依收入與成本費用配合原則，不得認列，所以營利事業列報旅費支出，應提示詳載逐日出差前往地點、訪洽對象及工作內容等出差報告單及相關文件，足資證明與營業有關者，憑以認定。

該局舉例指出，轄內甲公司107年度營利事業所得稅結算申報，列報旅費350萬元；經該局查核發現，其中張君於107年度派駐甲公司之印尼子公司擔任總經理職務，列報派駐期間250天之旅費200萬元，甲公司僅提示張君之旅費申請表，記載派駐期間之差旅費。該局以印尼子公司雖由甲公司所投資設立，惟該子公司係獨立的法人，財務與會計獨立，故張君派駐期間相關旅費200萬元，應屬印尼子公司之費用，與甲公司營業無關，乃予剔除補稅。

此時，正值報稅季節，該局提醒營利事業辦理營利事業所得稅申報時，先行檢視列報各項費用或損失須符合稅法及相關規定，並注意要以經營本業及附屬業務之必需性及合理性為限，以免遭補稅。

(工商 )