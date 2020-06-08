桃園市警察局8日起實施「第二副所長」制，其中蘆竹警分局南崁與大竹派出所各增派1名副所長，分局特別為4名副所長拍攝宣傳短片「一個有點少，兩個恰恰好」，包括南崁的王煌婷、詹士毅，大竹的吳宗翰和吳上江，都有活力、朝氣十足，希望新措施能帶來新氣象，為地方鄉親提供更優質的警政服務。

隨著桃園市人口不斷增加，治安與交通維護的工作也日益艱辛，而派出所所長一職更是辛勞，平時除了要24小時嚴密關注轄內治安與交通狀況外，許多臨時突發性勤務更是讓派出所所長疲於奔命。雖然現制設有副所長1人幫忙分憂解勞，但是現實狀況卻非如此，正副所長時常因臨時性的突發狀況或重要勤務，而面臨分頭帶班的窘境。

桃園市政府警察局推動「一個有點少，兩個恰恰好」的「第二副所長」制度，並獲考試院支持，8日起各分局所轄共32個編制超過31名員警的派出所，將新增一名副所長，以減輕所長負擔，照顧、幫助同仁順遂各項勤業務執行。

桃園警蘆竹分局4名派出所第2副所長報到。（蔡依珍傳真）

蘆竹分局轄下4個派出所，人數超過31人者有南崁與大竹派出所，依新制規定，各增派副所長職務一人。而南竹與外社派出所人數皆未滿31人，即由原巡佐兼任副所長一職。

這次新派任南崁派出所副所長職務者為原督察組巡官詹士毅，中央警察大學警佐班二類第36期畢業，從警17年，內外勤經驗豐富。在督察組服務期間，曾破獲職業賭場，也很熱心積極發掘同仁好人好事等具體優良事蹟，並且爭取表揚機會，讓許多同仁熱心助人的事蹟不致遭到埋沒。

新派任大竹派出所2位副所長職務者，為原交通組巡官吳宗翰與秘書室巡官吳上江，兩人都相當年輕，是新生代的優秀警察。吳宗翰擅長柔道體技，曾獲全國大專盃柔道比賽季軍。吳上江則有外語專才，具多益英文檢定考試金色證書，105年警專第32期畢業後調派航空警察局服務，再於106年經保送甄試以優異成績第一名進入中央警察大學就讀，於108年畢業調派蘆竹分局秘書室服務。

蘆竹警分局長黃益三在3位副所長派任前，也勉勵大家，警察維護社會治安工作，不舍晝夜。派任後除了要積極照顧同仁，協助所長外，自己也要懂得照顧自己，注意身體健康。同時，也期許這批新生代的「副所長」能大展長才，為地方鄉親提供更優質的警政服務。

(中時 )