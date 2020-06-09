美式經典啤酒品牌「百威啤酒」Budweiser，推出最強集點聯名企劃，與黃鴻升主理潮牌 AES ＆ 陳柏霖主理潮牌 (A)NOWHEREMAN攜手合作兩大重磅聯名潮品系列，包含T恤、棒球帽、襪子、腰包、防風外套、後背包等設計單品，皆以「只送不賣」的集點方式兌換，邀請消費者一同暢飲百威啤酒，企圖搭配出今夏個人專屬的個性百威LOOK。

這次聯名的潮品系列，用標誌性的百威Logo為主要設計元素，打造出一系列搶眼的聯名單品，除了融合百威一貫的經典美式風格，更加入AES 和(A)NOWHEREMAN強烈的風格態度，為此，百威特別邀請AES品牌主理人黃鴻升以及知名潮模吳宜樺、黃宣個性演繹拍攝這次的聯名形象照，以經典紅白配色搭配加入品牌的獨特風格，賦予這一系列聯名商品全新的視覺衝擊，猶如不同領域的碰撞，在跨界中依然保持真我的態度。

BUD X ARTISTS聯名潮品標榜只送不賣!只要購買百威啤酒指定品項，並下載其ABInbev集點平台，掃描拉環或瓶蓋內QR碼即可參加集點活動兌換限量聯名商品，只送不賣，數量有限換完為止。集點活動自6月1日開始，為期三個月，到9月30日截止或送完為止。指定品項有拉環或瓶蓋內印有QRcode之百威啤酒330ml(罐) 、百威啤酒600ml(瓶)，以各通路實際到貨時間為準。

該ABInbev集點平的使用辦法，以及限時集點活動，搭配點數翻倍送；凡在6月購買指定品項並加入會員，即享掃碼限時回饋驚喜，立即獲得點數多倍贈！指定品項為拉環或瓶蓋內印有QRcode之百威啤酒330ml(罐) 、百威啤酒600ml(瓶)，以各通路實際到貨時間為準。

同時，百威亦因應這次集點活動首度推出限定潮流塗鴉罐，滿足消費者蒐集的樂趣！瓶身設計以電音派對為主題，透過各行各業的角色形象，呈現每個人在外表之下最真實的自我，帶出「真我至上」的品牌精神。

警語：

未滿十八歲禁止飲酒，酒後不開車安全有保障

(工商 )