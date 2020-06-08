BBC's Andrew Marr Show Today with Rick Scott 07 June 2020

針對美國參議員史考特(Rick Scott)公開指控大陸試圖阻止美國發展疫苗，但卻說不清情報來源與詳情，大陸外交部發言人華春瑩對媒體回應稱，這位議員既然說美方有證據表明中國正試圖破壞西方國家研發新冠疫苗，那麼就請他拿出證據來，不用羞羞答答。

美國參議員史考特在接受《英國廣播公司》(BBC)的《安德魯．馬爾訪談》（Andrew Marr Show）節目訪問時說，有證據顯示中共正試圖拖慢美國研發疫苗的進度。「中國不希望我們、英國和歐洲先研發出疫苗，他們決定成為美國和世上其他民主政體的敵人。」當主持人追問史考特時，他說，有關證據是來自情報機構和軍方，「有些東西我不能說……我是收到一些資訊。」如果英國或美國先完成研發，一定會分享有關信息，但中國的話，則不一定。

做為美國總統川普的堅定支持者，史考特對大陸的指控引起媒體的關注，大陸外交部記者會上也有媒體就此要求置評。

發言人華春瑩答稱，「這位議員既然說美方有證據表明中國正試圖破壞西方國家研發新冠疫苗，那麼就請他拿出證據來，不用羞羞答答。美方一些政客編造的針對中國的誣陷造謠和抹黑誹謗實在是太多了。我不知道美國內對於這些針對別國肆無忌憚的造謠和誹謗有無任何法律約束？」

華春瑩指出，新冠疫苗研發不是中美之爭，而是人類與病毒的戰鬥。哪個國家率先完成疫苗研發並投入使用都將是對人類抗擊疫情的貢獻。

她表示，習近平主席在第73屆世界衛生大會上已鄭重承諾，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性作出中國貢獻。希望美方也能像中方一樣儘快向世界作出鄭重承諾：如果美方率先研發出疫苗，將會與世界分享。

(中時電子報)