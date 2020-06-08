對於高雄市長韓國瑜被罷免以及高雄市議會議長許崑源身亡一事，前新黨主席郁慕明痛陳，這套仇恨動員的「罷韓」手法，已成為台灣政治無止境對立的SOP，未來一切操作標準都請比照「罷韓」，「你們怎麼幹我們就怎麼幹」「希望大家化悲憤為力量，TMD幹了」，這個社會才會有真正的公平正義！

郁慕明指出，許崑源議長用生命撕開「罷韓國家隊」偽善的醜陋面具；那些繼續嘲諷死者的綠營政客，更證明「罷韓」早已是比無恥的仇恨動員！

他表示，2018韓國瑜高票當選，許多人期盼韓國瑜一掃腐敗集團，但韓國瑜未能先查辦民進黨20年在高雄的積弊，2019隨即就戰總統大位，確實給了綠色貪腐勢力絕佳的反撲機會。

郁慕明指控，綠營在高雄盤踞了20年，有多少見不得光的事要全力遮掩？如果「罷韓」真是一般民間自發的行動，怎能有偷跑、募款、擦邊球「賄選」的特權？怎能有部會甚至疫情中心當靠山？更別提綠營長年把持操控的網軍，是如何不用任何理由地妖魔化韓國瑜？

郁慕明強調，這套仇恨動員的「罷韓」手法，已成為台灣政治無止境對立的SOP，以後一切操作標準都請比照「罷韓」，「你們怎麼幹我們就怎麼幹」，這個社會才會有真正的公平正義！

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(中時電子報)