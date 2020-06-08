拜克卜勒太空望遠鏡(Kepler space telescope)的功勞，科學家已發現了超過4,000多個系外行星，最近分析數據發現克卜勒160(Kepler-160)恆星系統中的KOI-456.04行星(若確定其存在，可命名為克卜勒160d)，是相當可能有生命的一個世界：母恆星與太陽類似，運行軌道與地球相若，位在適居帶中，與地球較明顯的差別是，它比地球要大了快1倍，是個「超級地球」。

每日科學網(Scitech Daily)報導，母恆星克卜勒160位在天琴座，表面溫度5400度，與太陽相當類似(太陽表面溫度5900度)，有大量的可見光波段。早在2010年，克卜勒太空望遠鏡就發現這個恆星至少有2顆行星，名為克卜勒160b與克卜勒160c，不過這兩個行星都過於接近恆星，克卜勒160b公轉週期僅有4天，而克卜勒160c的公轉週期也只有13天，因此都不是生命的好地點。

然而，最近德國馬克斯-普朗克太陽系研究所( Max Planck Institute for Solar System Research )的研究小組，他們利用新的演算法，又推定可能存在第3個行星，目前暫名為KOI-456.04，如果它真的存在，它很可能相當類似地球，其半徑為地球的1.9倍，軌道周期為378天。再加上它的太陽(克卜勒160)也有相當似似日光的可見光，因此考慮到所有因素，KOI-456.04很有機會存在液體水，也就很可能有生命。

研究人員表示，銀河系的主要恆星以暗淡的紅矮星居多，這種恆星比太陽來的小，而且極其長壽，可以穩定發光300億年都不成問題，然而它的星光太暗，所以行星的適居區會很接近恆星，這會造成行星被潮汐力鎖定，形成永遠一面朝著太陽，另一面永遠黑暗，這樣的世界雖然有可能存在生命，但是可能侷限在簡單的小型生物。

KOI-456.01就不同，它比過去找到的宜居行星相對較大，而且恆星溫度較高，是太陽表面溫度的93%，真的很像地球環境。不過KOI-456.01的公轉位置比地球較遠，它的一年是375天，這導致它的環境溫度比地球來的低。但是，如果這個行星的大氣層沒有太厚，並且具有類似地球的溫室效應，那麼它的表面溫度可以達到攝氏5度，比地球的平均溫度16度，低了約10度，是涼了一些，但是仍然在生命的可接受範圍。

恆星系統的適居帶與溫度，最上方是太陽與地球。第二排是克卜勒160的適區帶，溫度僅比地球稍低一些。第三排是克卜勒任務經常找到的，過於接近恆星的行星，溫度極高。第四排是紅矮星的行星，適居區只能非常接近恆星，陽光較暗淡。(圖/NASA)

當前研究小組要反覆測算，目前還不能完全排除KOI-456.04只是統計測量上的誤差，而不是真正的行星。不過研究小組仍然頗有信心，他們估計KOI-456.04存在的機率為85％。

在未來，其他性能更強大的望遠鏡營運後，就可以進行觀測驗證，比如歐洲太空總署預計在2026年發射的柏拉圖太空望遠鏡(PLATO space mission)，任務目標是搜尋一百萬顆恆星是否有行星過境，就可以調查克卜勒160的行星數量與狀態。

(中時電子報)