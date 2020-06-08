推特（Twitter）上個月數度將美國總統川普推文標註為「不符事實、煽動暴力」，導致後者一氣之下簽署行政命令、限縮社群媒體審查言論的權力。此舉使得推特股價暴跌9％、表現遜於同業。對此，執行長多爾西（Jack Dorsey）出面喊冤表示，待目前政治紛擾塵埃落定後，引領輿論的推特必能發揮實力、未來股價成長可期。

多爾西表示：「有些人不了解，為何我們無法掌握所有機會。對此，我只能說，我們絕對做得到。」

推特目前股價約在35美元，過去一年來累跌3％，遠不如臉書的累漲37％與標普500指數平均漲幅13％。儘管多數分析師仍將推特股票維持在「持有」評等，但該公司廣告營收停滯已引來激進投資人不滿。

許多分析師或許低估了推特在世界舞台與日俱增的影響力，而這正是推特與其他社群媒體間的最大差異。過去十年來，推特成為公眾發表言論的絕佳平台，在重大歷史事件中扮演推波助瀾的角色，像是阿拉伯之春、2016年美國總統大選，以及近期因「非裔男子遭警察執法過當致死」而引爆的反種族歧視示威。

(工商 )