台南知名檢舉達人「蘇大媽」，4日晚間北上入住苗栗白沙屯拱天宮香客大樓，期間不僅與住戶起口角，還挑釁附近攤商、志工及信徒，頻頻滋事讓廟方相當頭痛，要求她馬上搬離大樓，不過蘇大媽始終不願意配合，甚至還動手襲警，最後遭到限制住居處分，她已於8日一早自行搭火車返回台南。

拱天宮管委會對於蘇大媽的行徑感到相當困擾，決議將她列為「永久不受歡迎人物」，並祭出3項禁令，包含禁止進入拱天宮、拱天宮餐廳，及禁止進入或留宿拱天宮香客大樓；不過蘇大媽遲遲不肯離開，廟方只好報警處理，孰料警方到場後，她還動手推了女警一把，最後被帶回警局。

拱天宮對蘇大媽祭出3大禁令。（圖／翻攝自臉書白沙屯拱天宮）

蘇大媽在7日一早被依妨害公務罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，最後遭到限制住居處分，晚間她回到白沙屯派出所辦理相關手續，之後落腳當地一間便利商店，趴在桌上睡覺等天亮，直到8日上午9點多，蘇大媽已自行搭乘火車返回台南，並被要求每天都要到轄區內派出所報到。

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(中時電子報)