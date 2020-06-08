民眾黨員、逢甲大學教授何景榮8日穿上「民進黨真多敗類」衣服，直指王是選票提款機，反串諷刺「反罷免王浩宇！」（何景榮提供／張穎齊台北傳真）

國民黨高市議長許崑源於6日罷韓之夜墜樓身亡，民進黨桃市議員王浩宇卻在臉書PO文「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡」，引發爭議，隨後緊急刪文致歉，王浩宇服務處也在8日遭韓粉包圍。民眾黨員、逢甲大學教授何景榮對此穿上「民進黨真多敗類」衣服，直指王是選票提款機，反串諷刺「反罷免王浩宇！」

王浩宇與同黨北市議員梁文傑因對許崑源的不當發言，遭到各界撻伐「心被狗吃了」，台北市長柯文哲更諷王是「全國不分區議員」，而王、梁2人的服務處，8日遭到韓粉圍剿，2人皆關閉服務處神隱，「罷免王浩宇、梁文傑」的聲浪此起彼落。

何景榮卻獨排眾議，穿上王浩宇2013年11月4日擔任綠黨黨員而發表「民進黨真多敗類」、「我就民進黨」的衣服出面，指出不應該罷免王，因對時代力量、民眾黨、國民黨而言，王堪稱最佳的「選票提款機」，只要有王在民進黨的一天，執政黨的支持度都會逐漸下滑，而在野各黨的支持度則會日漸上揚。

「王浩宇堪稱百年難得一見的政治奇才！」何景榮酸，以政治學的觀點來看，在野勢力的壯大，有利於推行「監督執政黨」這樣的民主政治常規，對在野黨來說，王與韓國瑜一樣都是百年難得一見政治奇才，他因此自認是「浩粉」，所以願自費將王的過往言論、在臉書上發表的照片等，印在衣服上，表達「我浩粉、我驕傲！」

(中時 )