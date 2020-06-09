桃園市議員王浩宇因6日晚間在臉書發布高雄市議會議長許崑源死訊，更強調許崑源「力挺韓國瑜」引發眾怒。王浩宇8日晚更在臉書從這兩天在他臉書留言的網友發現共同點，初步結論，確實有一股外部力量，正在試圖造成台灣更大的對立。

桃園市議員王浩宇因6日晚間在臉書發布高雄市議會議長許崑源死訊，更強調許崑源「力挺韓國瑜」引發眾怒，民眾8日聚集王浩宇服務處外丟雞蛋和撒冥紙，而警方早已接獲情資到場戒備，迅速制止騷亂，但臉書上「罷免王浩宇」的粉絲已超過3萬4000人，罷免團體也宣示要在半年內完成聯署。

高雄市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，王浩宇卻在第一時間發布死訊，並寫到「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，韓國瑜支持者認為王浩宇在消費死者，這篇貼文也招來許多人的撻伐，王浩宇立刻刪文道歉，仍無法平息大眾怒火，王浩宇也緊急宣布關閉服務處1天。

民進黨發言人顔若芳7日表示，兩位議員昨晚也在第一時間做出道歉。民進黨也再次重申，反對任何人、政黨消費亡者。

不過，王浩宇在8日深夜表示，這兩天在他臉書留言的網友，有些比較不尋常的共同點：

57%沒有大頭照（或是圖片）

47%是國外帳號（中國、大馬居多）

33%朋友低於5人

27% 創立不滿3個月

21% 使用簡體字

以上報告，持續觀察中。

王浩宇認為，初步結論，確實有一股外部力量，正在試圖造成台灣更大的對立。

(中時電子報)