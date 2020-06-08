高雄市長韓國瑜罷免案通過，將在1周內解除職務，外界相當關注他下一步動向，而韓國瑜今（8日）主持任內最後一次防疫會議，通靈大師江嘉葉就觀察其面相，斷言雖然他這次受了不小打擊，但不會輕易氣餒。

江嘉葉表示，看見今天的韓國瑜雙眼矇朧，氣場混濁不清，顯示晚上沒睡好，雙頰氣弱，豪氣不見，骨頭內充滿穢氣，情緒不穩，對雄心萬丈、有理想抱負初掌政權的他來說，無疑是個大巴掌，但韓國瑜不會輕易被打敗，接下來有段時間他將隱藏自己，但過完幾乎與世隔絕的日子後，他會因時勢所需，再度被眾人拱擁，就會再涉入政治。

江嘉葉透露韓國瑜眼角氣足，用他銳利的眼神觀心政治，他的人生閱歷、靈活腦子，與比一般人更能看透事件的智慧，加上熱心服務，善良的慈悲心，應是一個很好的慈善家，江嘉葉更指出韓國瑜的老運很漂亮，地閣上翹有氣，直沖額頭天閣，一定會有一番作為。

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(中時電子報)