曾以《再見瓦城》入圍金馬獎影后的吳可熙，近日甫以《灼人秘密》入圍台北電影獎最佳編劇，她疫情期間除了閉關在家創作劇本之外，她也接受雜誌《VOGUE》邀約，並以「力量」為題，結合32個口罩的新穎創作，完成的一幅油畫作品，更希望透過這幅畫，對疫情中所有犧牲奉獻的醫護人員們獻上感謝。

吳可熙將自己使用過的口罩一一消毒後拆解，摺成花朵形狀，其中「鼻梁壓條」化身枝幹；「掛耳彈力繩」則作枝葉，當素材黏於畫布上後，她再以油畫顏料彩繪，完成趣味創作。她透露，這幅超現實且童趣的口罩花朵畫作，靈感來自於疫情期間，全球疫情肆虐的當下，每個人都遭受到嚴峻的生活考驗、人心惶惶，「相信等疫情過去，這個世界會重新開出美麗的花朵，大家能再重回到生氣盎然的美好世界。」

吳可熙透露，在疫情期間除了撰寫新劇本之外，空閒時就拿來作畫療癒身心。她上月底也抽空前往國立臺南藝術大學分享人生經驗，「回到學校有種很安靜、單純的感覺，而且有山有水，就像度假一樣。」她透露因疫情關係，許多作品因此延宕。不過現在手上有部電影邀約，若確定加入，將於年底開拍。

(中時 )