將民間習俗「觀落陰」帶入大銀幕的懸疑驚悚國片《驚夢49天》，該片卡司找來任容萱飾演努力解破奇案的耿直警員，一改甜美形象；男主角則為電影新面孔劉國雄（Lewis Liu），他多年來在美國發展，曾參與舞台劇《西貢小姐》演出，這次在片中飾演遭逢怪事的高富帥美籍華人。此外也集結一眾演技派演員庹宗華、古斌、太保、陳天仁、陳家逵、黃志瑋、朱宥瑩等人主演。

《驚夢49天》8日公布正式預告與電影海報，片中自掐脖子身亡的玄案、女鬼在現實與虛幻之間穿梭的嚇人場面，隨即獲得網友們的爆棚期待。編劇潘志遠表示，由於自身非常喜愛懸疑推理劇情，加上對「觀落陰」有相當的興趣及研究，當兩者相加在一起，非常快速就完成劇本，燒腦文本加上恐怖畫面，誓言要帶觀眾經歷一場懸疑推理的驚懼電影饗宴。

任容萱飾演一心解破奇案的耿直警員，一改甜美形象。（原創娛樂提供）

全片主要場景於台灣中部拍攝，從尋找廢墟到佈置豪宅花費了不少心力，由於台灣廟宇多半不願涉及「觀落陰」儀式，劇組人員在勘景過程中頻頻被拒。最後好不容易找到已廢棄的遊樂園「台灣民俗村」，並煞費苦心將園內的古早廟宇改造成片中主要場景，更為全片增加不少驚悚氣息。

製作團隊表示，民間常有警察辦案除了科學蒐證，有時還會依賴三度空間的協助找出證據的案例，《驚夢49天》即是以此為概念，將玄案代入靈異神秘色彩的「觀落陰」作為劇情解密高潮，隨著一路快節奏的驚悚難解的謎團，最終點出破案關鍵。台灣懸疑片、驚悚片評價越來越高，警察辦案的懸疑解謎加入靈異習俗的觀落陰橋段，讓電影備受關注。

《驚夢49天》故事主軸從一場惡夢開始，忽然刻上男主角手臂的49，不斷隨著每天的惡夢倒數，詭異自殺的警局繪圖師，夢中出現的女孩，兩者也牽起神秘關聯。該片於6月24日上映。

(中時 )