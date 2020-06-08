香港一名26歲展覽場地工人去年10月將雜物擲向警車，遭警方攔下後因搜出持有雷射筆被捕，另一名28歲運輸工因攜帶警棍、彈弓及鋼珠，2人同日在香港九龍城法院以「企圖刑事損壞罪」及「管有攻擊性武器罪」各判處徒刑8個月。

據《東網》報導，擔任展覽場工人的26歲被告羅偉洛去年10月13日晚上與約50名示威者在彌敦道對開聚集，期間一輛警車駛近時，被告把一個塑膠水瓶擲向警車車頂，發出「嘭」聲，隨後遭另一警車員警追截後逮捕。羅偉洛被捕後在警方告誡下保持緘默，警員在他身上的袋內檢獲一支雷射筆。

報導說，羅偉洛被控企圖刑事損壞及在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（8日）在九龍城法院再訊，被告承認控罪，裁判官最終判被告入獄共8個月。

另一案是則去年10月27日在尖沙咀集會，一名28歲運輸工杜嘉俊被警方發現形迹可疑，上前截查後在其背囊及肩袋內檢獲一支伸縮警棍、2支彈弓、32粒彈珠及179粒鋼珠，因而被控一項管有攻擊性武器罪。同樣於今日在九龍城法院承認控罪，被判即時監禁8個月。

(中時電子報)