彰化縣國一新生將於7月2日報到，多數家長仍對私校趨之若鶩，過去彰化縣國小畢業生每年有逾1成外流大台中，為留住學生各校都使出渾身解數，大打新生保衛戰。

年初爆發新冠肺炎疫情，全台這學期延後開學，也影響新生報到作業時間，不同於小一新生報到多在4月底前，彰化國中新生都在學期末舉行，相較南投縣5月23日、台中市4月26日，時程是中部最晚。

根據教育處統計，去年國小畢業生人數10955人，國一新生本縣報到人數1萬134人，就讀外縣市學生人數為821人，比率約7.5％；今年小六生畢業人數為1萬722人，實際上升學情況須等完成報到後確認。

為了留住學生，近年來多數國中學校都會派出行政團隊，由主任、組長前往學區內各國小向學生宣導，介紹校園環境、硬體設備、各種特色課程和營隊等，盼增加招生誘因。

國一新生保衛戰開打，家長意志仍是關鍵，不少學校每年仍面臨學區內1成小六生流失的困境，鄰近台中市烏日區的彰化市，許多國小甚至出借教室供私校辦理考試、親子營，而偏鄉學校如芬園國中，去年學區國小畢業生逾130人，卻僅109人報到、分成4班就讀，挑戰嚴峻。

校長蔣秉芳表示，學生外流大都會、考私校雖是趨勢主流，但她2年多前就任後就努力寫計畫申請縣府和中央經費，也向民間基金會、社團找資源，搭上國際化與科技教育軌道，全面提升國、英、數的學習成效，相信只要讓家長看見老師的用心、學校持續在成長進步，就能吸引學生回流。

(中時 )