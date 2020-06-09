適逢6月8日「世界海洋日」，Discovery 頻道海洋日特輯特別推出節目《地球環境大清理》，邀請到美國好萊塢男星柴克艾弗隆號召「地球人」一起來場地球大掃除，柴克希望透過自身影響力及鏡頭，號召更多人了解到目前地球當前的危機，透過每一個人的一點點改變，齊心合力解決我們共同的問題。6月15日週一晚間10點跟著Discovery頻道節目《地球環境大清理》與柴克艾弗隆，一起還給美麗地球一個喘息的空間。

垃圾問題或許過去只會出現在人口密集的大城市或觀光勝地，但如今連人煙罕至的沙漠或海島都可以見到令人匪夷所思的廢棄物，例如大型垃圾像是洗衣機、馬桶碎片等。身為節目製作人之一的柴克艾弗隆，除了號召粉絲一同響應世界海洋日，這次也回到家鄉─美國加州，關心當地的環保議題。

加州四季如春的氣候與綿延不絕的沙灘，是知名的度假去處，而夢洛灣（Morro Bay）更是衝浪客的完美天堂，不過看似風光明媚的沙灘，底下卻埋藏著一大片的菸蒂、破碎的食物包裝紙與塑膠碎片。令柴克艾弗隆驚訝不已的是，菸蒂並不會分解消失，而是分解成更小的塑膠碎片，恐會讓人類吃下肚。

世界各國致力於改善環境問題的人其實不少，一名愛爾蘭青年發明了能夠吸住塑膠微粒的混合液，運用植物油與磁鐵礦粉的混合液，透過與塑膠微粒一樣的「無極性」特質，這些環境殺手能快速被磁鐵液體吸住，雖然構想仍在初步階段，但未來或許真能成為解決塑膠問題的一道曙光，結果令人期待！

熱愛衝浪的澳洲歌手科迪辛普森（Cody Simpson）也在節目中介紹美國亨廷頓海灘的一家衝浪業者運用回收的舊漁網製作衝浪板，創造出「零廢棄物衝浪板」，讓衝浪客享受衝浪同時又可盡到環境永續的一份責任。

藉由柴克艾弗隆的號召以及各行各業運用自身力量改善環境問題的案例，身為地球公民的我們必須為地球盡一份心力。Discovery頻道《地球環境大清理》將於6月15日週一晚間10點首播，與好萊塢大明星一起還原地表乾淨面貌，捍衛地球生存權。

(中時 )