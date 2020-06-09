近年中部考私校風氣更蔚為風潮，中彰投學子擠破頭，顯示家長名校迷思難解，面對少子化和人口外流雙重打擊，除了縣府挹注經費、提升軟硬體設備，弭平城鄉學習落差，學校行政團隊攜手教學團隊努力以辦學特色與成果，吸引家長目光進而爭取信任，才是長久之計。

彰化縣是6都之外第1大縣，擁有豐富的傳產和農業，10年前人口一度突破130萬人，然而中彰投形成1日生活圈，10年來人口已快速流失，跌破127萬人，社經狀況好的家長習慣把孩子往雲林、台中兩地的私校送，甚或直接置產、遷戶籍到明星校區。

彰化縣長王惠美看見問題，就任後編列經費、積極整合民間資源，接軌國際提升英語和科技教育，先選定彰安、田尾、二林、埔心和福興5所國中學校設立自造教育及科技中心，更在花壇國中成功高中成立AIoT智慧聯網學校，另為北斗國中爭取設置天文台、芬園國中則有機器人創客基地。

地方政府亟力打造智慧學校，深耕英語教育，但更重要的關鍵還是在人；尤其是偏鄉學校，包含彰化縣人口密度倒數第二的竹塘鄉僅1所國中，今年國中教育會考考出滿級分狀元的鹿鳴國中，兩校雖被列為偏遠學校，但近年國一新生都仍能維持在7、8班，教學團隊的穩定成長，形成家長間的信任與口碑，都顯示事在人為。

(中時 )