娛樂8點半》人稱「小馬哥」的馬景濤不只有英俊顏值，他還因浮誇激動的演技，而被封為「咆哮帝」，馬景濤近年把演藝重心轉往大陸，儘管他近期呈現半退休狀態、致力於慈善，但馬景濤的相關新聞卻不少，他先是被瞎爆吃軟飯，就連他的自拍照也被酸五官變形。

馬景濤出道前曾擔任導播助理的幕後工作，馬景濤出道後接連在台視八點檔《冷月孤星劍》、《星星的故鄉》、《孤劍恩仇記》演出，英俊的馬景濤出道幾年就演男一，同時他也與名製作人楊佩佩合作，演出《春去春又回》、《末代兒女情》、《倚天屠龍記》等戲，其中馬景濤還以《春去春又回》角逐第25屆金鐘最佳男演員獎。

馬景濤演起戲來浮誇激動，也讓他被封是「咆哮帝」，但他最出名的還是吻戲，和他對戲的女星就曾經吻到雙唇變形，而「咆哮帝」對他來說算是客氣了，馬景濤還因此與瓊瑤結緣，演出瓊瑤劇《雪珂》、《青青河邊草》、《梅花烙》等戲，馬景濤不只以《雪珂》再次入圍金鐘最佳男演員獎，他也因瓊瑤劇再爆紅。

馬景濤接連與周海媚（左圖）、田麗以及陳德容（右圖）搭演演出。（圖／本報系資料照片）

馬景濤不只在台灣享有高知名度，他在香港更成為師奶殺手，若是要問當年的馬景濤有多紅？他原本在亞視電視劇《再見艷陽天》的戲份只有10多集，不過香港觀眾反應熱烈，要求讓馬景濤角色「復活」，最後電視台「順從民意」，更破天荒改劇情，增加馬景濤的戲份。

馬景濤演藝成績亮眼，不過他的感情動態也屢成焦點，馬景濤曾有過2段婚姻，他1990年與圈外人唐韻結婚，育有一女，不過婚姻僅維持3年，就因為兩人長期因工作分居兩地而離婚。

而馬景濤恢復單身後，他投入戲劇工作，並在2006年拍電視劇《封神榜》與第二任妻子吳佳尼相識，小倆口隔年在2月14日西洋情人節登記結婚，夫妻育有一對兒子，婚後的馬景濤演藝重心轉往家庭，但他卻屢「被離婚」，氣得馬景濤曬全家福闢謠，怒轟網路暴力。

馬景濤與小21歲的吳佳尼在2017年結束10年婚姻。（圖／取材自吳佳尼微博）

沒想到兩人離婚卻在2017年成真，馬景濤當年3月底突在微博發表「十年一覺愚公夢」長文，宣布與結婚10年的小21歲妻子離婚，吳佳尼事後也表示，離婚是個艱難的決定「婚姻不在，情誼依舊，我能體悟和支持景濤的決定」，而雙方好聚好散，會為了一對兒子聚會，盡父母的職責和義務。

未料就在馬景濤、吳佳尼離婚3年後，馬景濤卻無端遭網指他與吳佳尼離婚是因人品不好、會向岳父拿錢，消息令人傻眼，氣得馬景濤發聲明駁斥吃軟飯，並呼籲大家「向『網絡病毒』說不」。

馬景濤曬自拍無端遭指五官變形。（圖／取材自馬景濤微博）

馬景濤才發文駁吃軟飯，沒想到他日前曬自拍照，卻遭網友指五官拍到變形，可能因為是角度關係加上表情沒笑容，馬景濤還遭指「小馬哥的嘴巴怎麼便櫻桃小口了」，馬景濤則貼笑臉圖回應，至於自拍照被網評「零分」，馬景濤也大器回愛心貼圖，高EQ回應被網讚爆。

(中時電子報)