他用這技巧投資運彩 比股票漲停板更賺

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(邱子軒攝)

常跟大家說買運彩跟買股票很像，都是要做點功課的，上一次有特別提到買運彩沒有像買股票那樣有「籌碼面」的風險，買的彩券價值不會受到別人倒籌碼而減損，也就是不會有被「溫水煮青蛙」、被「養、套、殺」的風險，值得股票族把運彩納入標的。或許有人會說「買股票跌了不賣就不算賠」可是「買運彩沒中就是龜苓膏(歸零)」，今天就來跟大家談談如何從「按市值計價」(Mark to Market，MTM)的投資概念來體現運彩的投注價值。

買運彩沒有「籌碼面」風險。(台灣運彩提供)

所謂的「按市值計價」，英文叫做「Mark to Market」，簡稱MTM，是一種會計計價的方法，目的是要「根據當下的市場條件對當前的財務狀況進行合於現實的評價」，又稱為公允價值（fair value）會計準則，這個概念如果用在投資上，就是「投資部位的價值要隨時依市價認定」，譬如100元買的股票今天收盤價只剩90元，即使收盤前沒有賣掉，也要認定價值只剩90元，而不是「沒有賣就不算賠」，這個概念很重要，特別是對於運用財務槓桿(Financial Leverage)投資的部位，例如以融資買股票或以保證金買指數期貨及選擇權等，更該有此概念。

「按市值計價」說明。(台灣運彩提供)

買運彩本身就是很徹底的「Mark to Market」，也就是只要比賽結果一出來馬上就跟市場結清，沒中獎就認損，有中獎就倍數獲利了結，不會有「不賣就不賠，硬撐到最後被斷頭或被砍倉造成巨大虧損」的風險，也不會有「明明可獲利，但因為沒賣，留到最後卻倒賠」的遺憾。

股票族只要有「Mark to Market」的投資概念，而且對運彩的產品屬性充分瞭解的話，絕對可以把運彩的投注納為整體資金運用的一環，這中間只要做好「資金控管」，例如提撥整體資金的一小部分5％或10％，在不影響吃穿的情況下買運彩，既可以享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣，也可以有機會抱回比股票漲停板更高的獎金。

(中時電子報)