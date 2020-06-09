【回憶殺】70年代台灣「第一名模」周丹薇臉蛋姣好、身材高挑，當紅時期氣勢不輸現在的林志玲，不過她的人生走得相當崎嶇，歷經罹癌、離婚、雙親過世等打擊，最後還相伴罹癌前夫走完人生最後一段路，堅強的心智令人欽佩。

周丹薇在學期間外貌突出，16歲時就走過模特兒伸展台，後來被時尚雜誌相中拍攝穿搭意外入行，因一支沐浴乳廣告打開知名度，之後陸續接下各式影視作品，1977年以《煙水寒》贏得第15屆巴拿馬國際影展最佳新人獎，隔了兩年，又因《花落水流紅》榮獲第25屆亞洲影展悲劇片最佳女主角獎，是當年少數從模特兒轉戰戲劇成功的藝人。

周丹薇因沐浴乳廣告爆紅。（圖／中時資料照）

事業當紅之際，周丹薇為愛情急流勇退，36歲那年和三福關係企業副董事長蕭俊郎結婚，婚後卻是人生另一個考驗的開始，她為了能生下寶寶，9年內做了14次試管嬰兒，不但沒有成功，還罹患乳癌，丈夫還爆出劈腿風波，讓她面臨雙重打擊，不得不離婚收場。

雖然和前夫已分道揚鑣，周丹薇卻甘願在對方罹患胸腺癌時，不離不棄的照顧到最後，就連告別式也沒缺席，被外界視為「最有情有義的前妻」，最愛的父母也因罹癌陸續過世，讓她深受離別之痛，人生陷入低潮。

周丹薇後來靠著宗教信仰重新振作，2010年回歸演藝圈，陸續演出《我可能不會愛你》、《廉政英雄》、《女兵日記女力報到》、《未來媽媽》等，去年還以62歲高齡考上台藝大碩士，即便歷經多重人生打擊，她依舊不放棄，挺直腰桿繼續向前走，美麗又堅強的故事令人動容。

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(中時電子報)