印尼亞齊省（Aceh）一對小情侶因為偷嚐禁果，遭當局判處鞭刑各100下懲罰。值得注意的是，由於印尼新冠肺炎疫情尚未趨緩，有關單位在進行鞭刑前，還特別為這對情侶量測體溫，要求他們戴口罩，做好萬全的防疫措施。

印尼亞齊省（Aceh）一對小情侶因為偷嚐禁果，遭當局判處鞭刑各100下懲罰。值得注意的是，由於印尼新冠肺炎疫情尚未趨緩，有關單位在進行鞭刑前，還特別為這對情侶量測體溫，要求他們戴口罩，做好萬全的防疫措施。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，印尼亞齊省一對年輕情侶，還未結婚就偷嚐禁果，違反當地穆斯林律法，被當局判處各鞭刑100下。

由於印尼新冠肺炎疫情仍未趨緩，當局在行刑前，還特別先為這對情侶量測體溫，要求他們戴上口罩接受處罰。

A young Indonesian couple were whipped 100 times each for having sex without being married https://t.co/JRV93ygO5Q — Daily Mail Online (@MailOnline) June 8, 2020

執法過程中，男子一度痛到無法承受，導致行刑短暫中斷。

當地執法官員Agus Kelana Putra表示，這對情侶罪有應得，因為他們觸犯法令。

通常鞭刑的處罰過程都會有上百人圍觀，不過當天圍觀群眾卻相當稀少，當地居民Faisal表示，一來是害怕感染病毒，二來是因為先前已經看過這類處罰方式太多次了。

亞齊省是印尼唯一還施行極端穆斯林律法《Qanun》的省份，該法賦予政府對民眾實施鞭刑的權力，一旦民眾被指控賭博、通姦、喝酒、同性間發生性行為等，就會被判處鞭刑。

(中時電子報)