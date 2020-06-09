正值世界各國正從飽受疫情肆虐，逐漸走向恢復經濟活動之際，先前做過多次全球防疫排名的英國智庫先前做過多次全球防疫排名的英國智庫《Deep Knowledge Group》再次於4日公布最新全球防疫排名，其中瑞士名次大幅躍進，以752的積分讓其從11名一口氣升至榜首，而台灣則從第7名降至第16名，積分666分。

UAE is #1 Country in the Gulf Region and #11 in the Global Covid-19 Safety Ranking of 200 regions.https://t.co/AtAknv5B91@Forsan_UAE pic.twitter.com/APMs45YoKh — Deep Knowledge Group (@DeepTech_VC) June 5, 2020

根據《富比世》（Forbes）報導，這份《新冠病毒區域安全評估》報告是根據針對200多個國家，根據隔離有效性、政府危機管理效率、監控與偵測能力、緊急治療設備備齊程度、區域回復能力，以及醫療體系等項目作為排名標準。

這份報告也將200多個國家的防疫安全分為4個等級，其中前20名為第1等級區塊，而前10名分別為瑞士、德國、以色列、新加坡、日本、奧地利、大陸、澳洲、紐西蘭和韓國。而當前在確診與死亡人數皆排名全球首位的美國為58名，列於第3區塊。

報導指出，經過數月的疫情衝擊後，全球防疫安全排名已有大幅度改變，其中先前能夠快速應對突發疫情且具有高度緊急應對準備的國家獲得最高排名，但現在能快速復甦經濟的國家反而排名更高。

報導引述該研究報告指出，「瑞士與德國因為其經濟恢復能力，讓他們分別獲得第1名與第2名，且基於他們謹慎地採取有科學基礎的放寬封城措施與經濟解禁管理，同時並未犧牲公眾的健康與安全」。

(中時電子報)