新冠肺炎疫情衝擊下，全球經濟在第一季度迎來大衰退，然而，隨著各國解風經濟，以及科技產業持續推進，全球晶圓代工龍頭台積電仍在第一季度創下單季最佳表現，但在華為禁令加緊、陸美爭端重燃，以及與競爭對手的先進製程之爭，台積電9日的股東會上也將成為外界關注焦點。

就在股東會前夕，台積電8日收盤大漲6.5元或2.09%、報收318元，市值也突破8兆元，外資改由賣方轉為買方，當日買超逾11,670張，三大法人買超。逾13,148張。

美國商務部5月15日宣布擴大華為禁令，讓各家企業要出貨有美國技術的半導體產品給華為，幾乎變成不可能的事情，寬限期120天也成為華為最後採購機會，據市場消息指出，台積電目前排出12奈米以及5奈米產能給華為，並預料空出的7奈米產能由蘋果、高通、聯發科以及AMD補上，台積電第3季與第4季營運尚且無虞。

從陸美爭端來看，美國政府從去年下半年開始就不斷暗示台積電赴美設廠的可能性，更在5月初遭到美國政府點名，台積電在5月15日宣布，有意前往美國亞利桑那州設廠，用來生產5奈米製程，規劃月產能為2萬片晶圓，將於2021年動工，於2024年開始量產，2021~2029年此專案上的資本支出約120億美元。

台積電此舉，試圖讓公司營運在受到陸美爭端的影響降至最低，台積電先前延攬前英特爾主要政治遊說人士克利夫蘭（Peter Cleveland）出任全球政策副總，加強台積電與美國政府的溝通，並在近期也找上前美國商會高管蒙特拉（Nicholas Montella），擔任政府關係主管，藉此能力化解在陸美關係逐漸惡化的未來找到出路。

至於先進製程之爭，目前全球能在7奈米、5奈米甚至是3奈米競爭的晶圓代工廠，只剩下台積電與南韓科技大廠三星電子，在台積電宣布有意前往美國設廠後，三星也宣布啟動新的5奈米生產線，將在2021年投產，頗有與台積電較勁的意味，目前雙方都努力在EUV技術上取得客戶青睞，三星更打算在3奈米採用GAA架構，台積電3奈米則是沿用FinFET架構，一方面是該技術三星的確超前，但台積電憑藉著高良率，以及避免壓縮2奈米製程研發空間，等於是雙方將在3奈米一較高下。

不過，市場也有消息指出，台積電為了避免華為禁令影響，一度傳出有可能會下調原本的年度資本支出150～160億美元計畫，甚至傳出要求供應半導體設備的廠商停止交貨，但在最新消息透露下，7/5奈米產能持續滿載，有其他客戶的產能補上的情況下，預料台積電2020年度的資本支出維持不變。

市場消息滿天飛，台積電股價也在今年一度受到新冠肺炎疫情衝擊，來到最低收盤價248元，但在疫情緩和，第一季也繳出亮麗成績單下，股價至今回升28%，8日收盤更創3個月高點，所有問題也就等到股東會上一切分曉。

(中時電子報)