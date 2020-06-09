南韓三星集團副會長，也是三星集團少主李在鎔涉入操控股價和非法交易等罪嫌，於6月8日出席羈押庭等待法官裁定。據韓聯社報導，南韓法院當地時間9日凌晨裁定，不予批准羈押李在鎔。
李在鎔先前在2017年2月因涉嫌賄賂韓國前總統朴槿惠而遭羈押約1年，法院在第二次審查花費7個半小時，最終決定發出羈押令，李在鎔在2018年2月上訴審中獲判緩刑獲釋。
李在鎔23歲進入三星，後來留學日本和美國，33歲加入三星管理層。他身為財閥第三代，擁有一般韓國人所難以企及的華麗履歷。
(中時電子報)
南韓三星集團副會長，也是三星集團少主李在鎔涉入操控股價和非法交易等罪嫌，於6月8日出席羈押庭等待法官裁定。據韓聯社報導，南韓法院當地時間9日凌晨裁定，不予批准羈押李在鎔。
李在鎔先前在2017年2月因涉嫌賄賂韓國前總統朴槿惠而遭羈押約1年，法院在第二次審查花費7個半小時，最終決定發出羈押令，李在鎔在2018年2月上訴審中獲判緩刑獲釋。
李在鎔23歲進入三星，後來留學日本和美國，33歲加入三星管理層。他身為財閥第三代，擁有一般韓國人所難以企及的華麗履歷。
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