網紅「視網膜」近日上公視《36題愛上你》接受主持人炎亞綸、Sandy、唐綺陽的訪問。當話題談到他與「呱吉」邱威傑等成立的「歡樂無法黨」，人稱「國師」的唐綺陽居然鬆口自爆因為這一點，讓她差點成為該黨的不分區立委。

網紅「視網膜」陳子見常以幽默口吻，用個人觀點報導社會時事，但常因為跟進流行哏而受年輕網友的喜愛。他今年初還和同時身兼網紅和台北市議員身分的「呱吉」邱威傑，在2019年11月總統大選前夕，宣布聯合其他知名網紅「志祺七七」張志祺等人成立政黨「歡樂無法黨」，正式成為台灣第365個合法政黨。

「視網膜」這次和「動眼神經」、「眼肉芽」以及「星期天配音是對的」等網紅一同上節目，主持人唐綺陽立刻對著視網膜說：「你有去華視當過主播，我覺得那會限制了你的發展，或者是沒有辦法凸顯你的幽默...」，「視網膜」一聽立刻回應說：「所以我9個月就走了」，又再此顯露幽默。

接著主持人Sandy聽了「歡樂無法黨」其中一條黨綱竟是「殲滅地球上的香菜」，她傻眼表示 ：「討厭（香菜）就算了，竟然還要特地成立一個政黨跟香菜有關」。這時在一旁的唐綺陽一聽到「歡樂無法黨」，她竟然忍不住自爆了。

唐綺陽突然舉手招認這一件事，「歡樂無法黨」剛成立的時候，曾找她去當該黨的不分區立委，炎亞綸一聽馬上黑人問號發問：「是真的要出來要選的那種嗎？」唐綺陽表露聽了這個邀約後的心情是：「在那一刻，（我只想感嘆）你們把我當成同道中人了？」，接著她為了表示不是同類，就假裝很正經的大喊：「我平常很嚴肅的、嚴肅！」，逗趣反應讓現場笑料不斷。

唐綺陽突然舉手招認這一件事，她表示他們成立「歡樂無法黨」的時候，曾找她去當該黨的不分區立委。（圖/摘自36題愛上你FB)

(中時電子報)