前台北市中正二警分局警員羅遠文，2011年聲稱自己因嚴重車禍而退職，並得到7間保險公司共1140萬元保險金，但本刊調查，羅遠文申請瀕近植物人的「1等殘廢」，實則行動自如；羅遠文妹妹也指控，「哥哥沒有發生車禍」、「從頭到尾都在騙人」，7家保險公司已聯合對羅男提告詐欺。

6月4日下午，本刊抵達「保險犯罪防制中心」，中心人員阿傑（化名）對羅遠文詐保行徑極為憤怒，拿出多段影片證明羅男行動自如，指他去年9月出庭時，還把柺杖當成裝飾品，大搖大擺在法院閒晃，走路轉身都與正常人無異，指控羅男多年來裝殘斂財，將7間保險公司騙得團團轉。

「9年前一等殘，現在卻『健步如飛』，根本是醫學奇蹟。」阿傑諷刺地說，羅男自稱2012年2月出了嚴重車禍，導致脊髓損傷、右側偏癱和左下肢癱瘓，不僅拿出無懈可擊的診斷證明，還在訪查員面前裝出不良於行的可憐模樣，車禍後順利取得最嚴重、瀕近植物人的「1等殘」理賠，金額高達1140萬元。

「根本沒有這場車禍，他都是在裝的。」本刊循線找上羅男的妹妹小可（化名），她與羅男同住多年，對其生活十分了解，她坦言這場意外從未發生，其他親人一度還被蒙在鼓裡，直到「車禍」隔年出遊時，家人看到「重殘」的哥哥竟幫忙抓小偷，還能騎機車載父親就醫，這才發現驚人真相。

而保險公司得知實情後開始蒐集證據，並於前年聯合提出詐欺控訴，保險犯罪防制中心在開庭時，出示和平醫院所做的神經傳導檢驗報告，內容載明羅男在「車禍」4個月後用肌電圖檢驗無神經異常，該院高姓復健師也出庭作證，表示核磁共振、電腦檢查發現羅男脊髓損傷，但對四肢造成的影響不一定，程度上「確實可以偽裝」。

但基隆地檢署認為肌電圖報告無證據力而不採信，並從羅男看護、伊甸基金會居家服務紀錄，以及路人辱罵羅男是「死跛腳」等語，認為羅男確實不良於行或持用助行器，無法判定他有詐欺意圖，今年4月底給予不起訴處分，各受害保險公司難以接受，將於近日提出再議。

本刊致電羅遠文，他則否認詐保控訴，表示在車禍當下有報案，也有到板橋警分局交通分隊做筆錄，但遭員警吃案，自己也曾做過2次失敗的手術，而他原本的年薪高達94萬元，絕對不會因為要錢而把自己弄殘。

至於在短時間內恢復神速，羅遠文回應，自己原本是重度殘障，接受不斷治療而好轉，目前是中度障礙，但仍有許多併發症，時常暈眩昏倒，更會不定時的突然失明，身體狀況如此不堪還要被冤枉，將會向保險公司提出告訴，他強調自己追求的是「人格清白」而非錢財。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)