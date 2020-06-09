前台北市中正二警分局前員警羅遠文，聲稱自己在2012年2月發生車禍而嚴重傷殘，並向7間保險公司申請瀕近植物人的1等殘理賠，共獲得1140萬元理賠金。但本刊調查發現，羅員術後恢復好的離奇，到保險公司時還能飛奔進大廳搶電梯，在理賠員面前卻又營造不良於行的可憐模樣，前後落差讓人傻眼。

本刊調查，羅男在2013年10月到和泰產險公司申請理賠，在訪查員面前，他不斷營造悲慘形象，先是抱怨自己因傷而被命令「退休」，妻子更因照護壓力龐大而選擇離開。但事實上妻子不但沒有「離開」，兩人還在2015年生了個兒子。

根據訪查員當時拍攝的影片，羅男光從椅子起身離開就要耗費近10秒，四肢劇烈顫抖，站立不到1秒便再度跌回椅子上，好不容易在四腳柺杖的幫助下起身，走路時不斷搖晃、重心不穩，更因此跌撞牆壁，一旁的訪查員都心生不忍，還多次「提醒」羅男「不要勉強」。

但其實羅遠文在還沒上樓見訪查員時，還在大廳電梯即將關閉還大步上前。（圖／讀者提供）

即使羅男看似行動艱難，和泰仍對這場車禍心有疑慮，認為他在車禍當下沒有報案，也未立刻就醫，事後也沒調閱監視器提告，「完全不合常情」；申請理賠時還能獨自到場並用左手書寫文書，在「居家服務契約書」上也僅要求協助就醫，顯示他飲食吃藥、沐浴更衣等日常起居都能自理，判定他是「3等殘廢」。

羅男心生不滿而提出民事訴訟，並向承辦該案的保險員要求30萬精神慰撫金，和泰因此調閱他申請理賠當日的監視器畫面，發現羅男在訪查員視線之外可說健步如飛。他抵達保險公司1樓時，電梯正好要關閉，他立刻飛奔進入，橫越大廳只花了5秒時間，敏捷身手讓人傻眼，法院也駁回羅男告訴。

本刊致電羅遠文，他則否認詐保控訴，表示在車禍當下有報案，也有到板橋警分局交通分隊做筆錄，但遭員警吃案，自己也曾做過2次失敗的手術，而他原本的年薪高達94萬元，絕對不會因為要錢而把自己弄殘。

至於在短時間內恢復神速，羅遠文回應，自己原本是重度殘障，接受不斷治療而好轉，目前是中度障礙，但仍有許多併發症，時常暈眩昏倒，更會不定時的突然失明，身體狀況如此不堪還要被冤枉，將會向保險公司提出告訴，他強調自己追求的是「人格清白」而非錢財。

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(中時電子報)