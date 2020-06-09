前台北市中正二警分局前員警羅遠文，自稱「車禍」導致瀕近植物人的1等殘，向多間保險公司申請共1140萬元保險金，但他經過8年「休養」，如今已健步如飛，過去癱瘓的右手甚至能簽署文件，復原程度堪比奇蹟，羅男妹妹小可（化名）也揭發這起騙局，指控哥哥「從頭到尾都在騙」，根本沒有這場車禍。

本刊調查，羅男自2009年到2011年間，向富邦、中國、台灣、友邦、保誠和和泰等6間公司購買保險，卻自稱在2012年2月發生車禍，導致脊髓損傷、右側偏癱和左下肢癱瘓，不僅拿出無懈可擊的診斷證明，還在訪查員面前裝出不良於行的可憐模樣，也因此矇混過理賠員，讓他共獲得1140萬元理賠金。

「根本沒有這場車禍，他都是在裝的。」本刊循線找上羅男妹妹小可，她與羅男同住多年，對其生活十分了解，她坦言這場意外從未發生，哥哥從頭到尾都在做假騙人，陪同哥哥「復健」時，還有醫生直言哥哥症狀是「脊椎老化」而非受傷，還質問「為什麼妳哥要騙人」，令小可當場羞愧不已。

小可提到，哥哥曾以「假生病」挽回曾是女友、差點分手的現任妻子，在嘗到甜頭後決定「玩大的」，竟用警察熟知法律的「優勢」，憑空捏造車禍以謀取保險金，親人一度還被蒙在鼓裡，直到「車禍」隔年出遊時，家人看到「重殘」的哥哥竟幫忙抓小偷，還能騎機車載父親就醫，這才發現驚人真相。

羅遠文自稱妻子因照護壓力龐大而離開，妻子實則一直陪在他身邊，2人還在2015年生下兒子。（圖／讀者提供）

而保險公司得知實情後開始蒐集證據，發現羅男「復原」情況確實好的離奇，過馬路時正常行走，上下計程車也毫無異樣，辦理文件時還能用偏癱的右手簽署文件，更大方在公家機關內翹腳，這幾年還以訴訟為樂，因此在前年向羅男提出詐欺告訴。

基隆地檢署審理時，不採信保險公司和保險犯罪防制中心提出的證據，4月底給予不起訴處分，原告難以接受，將於近日提出再議。

本刊致電羅遠文，他否認詐保控訴，表示在車禍當下有報案，也有到板橋警分局交通分隊做筆錄，但遭員警吃案，自己也曾做過2次失敗的手術，而他原本的年薪高達94萬元，絕對不會因為要錢而把自己弄殘。

至於在短時間內恢復神速，羅遠文回應，自己原本是重度殘障，接受不斷治療而好轉，目前是中度障礙，但仍有許多併發症，時常暈眩昏倒，更會不定時的突然失明，身體狀況如此不堪還要被冤枉，將會向保險公司提出告訴，他強調自己追求的是「人格清白」而非錢財。

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(中時電子報)