前台北市中正二警分局員警羅遠文，遭7家保險公司懷疑憑空捏造車禍、裝殘詐保，並提告詐欺，保險犯罪防制中心呈上多部影片，證明羅男健步如飛，其車禍後4個月做的肌電圖，顯示神經毫無異樣，但基隆地檢署不採信這些資料，檢察官以路人罵羅男「死跛腳」為證，判定他不良於行而不起訴。

本刊調查，羅男自稱自己在2012年2月發生車禍，並因此導致脊髓損傷、右側偏癱和左下肢癱瘓，還取得多間醫院的診斷證明，向7間保險公司申請瀕近植物人的1等殘，並得到1140萬元理賠金。

但保險公司事後發現，羅男恢復程度好的離奇，上下計程車也毫無異樣，辦理文件時還能用偏癱的右手簽署文件，更大方在公家機關內翹腳，這幾年還以訴訟為樂，因此在前年聯合向羅男提出詐欺告訴。

保險犯罪防制中心在開庭時，出示和平醫院所做的神經傳導檢驗報告，內容載明羅男在「車禍」4個月後用肌電圖檢驗無神經異常，該院高姓復健師也出庭作證，表示核磁共振、電腦檢查發現羅男脊髓損傷，但對四肢造成的影響不一定，程度上「確實可以偽裝」。

但基隆地檢署認為肌電圖報告無證據力而不採信，並從羅男看護、伊甸基金會居家服務紀錄，以及路人辱罵羅男是「死跛腳」等語，認為羅男確實不良於行或持用助行器，無法判定他有詐欺意圖，今年4月底給予不起訴處分，各受害保險公司難以接受，將於近日提出再議。

羅男究竟如何瞞天過海？本刊調查，他在2012年和2013年間，陸續到和平醫院、台北榮民總醫院和台大醫院就診並取得診斷證明，公教人員保險殘廢診斷證明書中，載明他「兩肢以上不全麻痺，有顯著運動障礙」，小便永久失禁，以致無法工作，銓敘部在2013年8月認定他符合全殘標準。

天衣無縫的就醫紀錄搭配羅男毫無破綻的精湛演技，再加上他動輒威脅要提告理賠員，理賠員即使心有疑慮，多半選擇「多一事不如少一事」而從寬認定，這也讓羅員多次得逞。

「大家都以為詐保受害的是保險公司，實際上是全體納保人。」阿傑無奈表示，羅男的理賠實則是由保戶共同承擔，羅男每月還領有殘障津貼及警職退休金，等同於拿人民納稅錢去養一個騙子，相關單位應介入調查，法院也應基於社會正義給予公允裁判。

本刊致電羅遠文，他則否認詐保控訴，表示在車禍當下有報案，也有到板橋警分局交通分隊做筆錄，但遭員警吃案，自己也曾做過2次失敗的手術，而他原本的年薪高達94萬元，絕對不會因為要錢而把自己弄殘。

至於在短時間內恢復神速，羅遠文回應，自己原本是重度殘障，接受不斷治療而好轉，目前是中度障礙，但仍有許多併發症，時常暈眩昏倒，更會不定時的突然失明，身體狀況如此不堪還要被冤枉，將會向保險公司提出告訴，他強調自己追求的是「人格清白」而非錢財。

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(中時電子報)