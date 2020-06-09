新冠肺炎疫情仍持續在各地肆虐，全球累計確診病例正式突破700萬大關，造成至少40萬人喪命，為了防堵病毒向外擴散，各國先前陸續祭出禁足令，要求民眾待在家中，因此日前在英國傳出許多疑似染疫病患陳屍家中的消息，死者在病逝長達2個多禮拜後才被發現，屍體都已經腐爛分解。
根據《太陽報》報導，英國自3月23日起實施封城措施，民眾非必要禁止外出，鄰裡間面對面交流的機會大幅降低，但這卻也導致許多民眾死在家中都沒人發現，直到附近住戶聞到屍臭味，才知道有人死去，這情況大多發生在60歲以上的獨居老人家中，部分則是有憂鬱症或精神狀況的患者。
皇家病理學院死亡調查委員會主席邁克·奧斯本（Mike Osborn）指出，在疫情大流行期間，有許多民眾不幸喪命於家中，他們在死去7至14天後才被人發現，但屍體早已經腐敗潰爛，這讓調查確切死因變得更加困難，倫敦醫生證實，在今年3月至5月間，當地已經發生數10起類似案例。
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(中時電子報)
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