大陸貴州一名男子因和公司發生勞務糾紛，喝了酒後竟爬上30公尺高的塔吊上欲輕生，消防員看男子情緒激動不敢貿然上前，雙方經過2小時協商，沒想到男子竟在塔吊上睡著了，消防員趕緊上去將男子救下。

根據陸媒報導，事發於6月4日，貴州貴陽一名男子喝了酒後爬上30公尺高的塔吊，想要一躍而下，消防人員獲報後趕緊到現場在底下設好救生氣墊，但因為男子當時情緒激動，消防人員不敢貿然靠近。

現場民警和男子家屬協商，並盡量滿足男子要求，經過2小時的談判，他們發現男子在塔吊上睡著了，消防人員趕緊趁機爬上救人，將男子用繩索綁住後，緩慢將男子成功救下。

據了解，男子疑似和公司管理層發生勞務糾紛，喝了近2斤白酒後爬上塔吊，想要以跳樓來解決問題。

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(中時電子報)