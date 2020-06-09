YouTuber「Cat紙袋人」7日上傳一支影片，內容為「終身VIP！搭捷運再也不用錢！不花錢搭捷運的方法」直接示範2招在台北捷運逃票的方法，今已有15000多次的觀看數。台北市長柯文哲則批評這樣的行為是「肉麻當有趣，是非觀念有偏差，應該把他K一頓」。

柯文哲今日下午赴台北市議會接受市政總質詢，國民黨台北市議員鍾沛君質詢提到「Cat紙袋人」拍影片公然示範逃票，以緊跟著前一名搭乘者進閘門、借廁所等方式，稱若每天少花50元，一年下來可省下達2萬多元的通勤費。對此，希望柯文哲能表達立場、端正視聽。柯文哲則批評「這就是是非觀念的問題，肉麻當有趣，是非觀念在崩解有偏差，這應該把他（Cat紙袋人）K一頓」，也表態應該指示警察局把他叫來偵辦。鍾沛君接著追問是否要將youtube影片下架，柯文哲則允諾後續會處理。

Cat紙袋人事後更上傳一支「不自殺聲明影片」。（圖／截自youtube／ Cat紙袋人）

鍾沛君還表示，Cat紙袋人的影片挨轟後，雖然有補票，但這種低級當有趣的作法很惡劣。北捷公司也表示，若對方自行前來補票，會依照其說法視為補票。同時也指出，確實會有乘客利用出入閘口感應的時間差來逃票，但是站務人員都會在出入口巡視，依大眾捷運運輸法規定，逃票行為需支付票價50倍之違約金。

警察局長陳嘉昌也表示，將請同仁依法查明並約談「Cat紙袋人」，按照案情依法處理。而「Cat紙袋人」8日又上傳另一支影片「柯P：「把他帶到派出所K一頓」，我的無傷不自殺聲明」，表示胃了以防萬一，若在被警局審訊後真的有被K一頓，這個聲明影片將成為佐證。有網友在影片下方留言「發現這種漏洞應該是跟捷運局人員討論，而不是和公眾分享，非常像在引誘人犯罪給小朋友做出最壞的教育。」、「怎麼還有臉拍這種片?????????????現在網紅智商低落到這種地步了呀」、「你該發的是道歉聲明而不是不自殺聲明！」

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(中時電子報)