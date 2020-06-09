近年捲入勞資糾紛、保單系統大亂及遭金管會懲處等風暴的「南山人壽」，6月3日召開股東會，雖有工會抗議及小股東輪番砲轟，但南山人壽副董事長尹崇堯挺直腰桿面對的態度，讓眾怒得到紓解。

南山人壽6月3日上午9時，在台北市維多麗亞酒店舉行股東會。

場外，企業工會號召業務員舉著「系統錯亂，投資錯帳」、「董事會無能，勞資爭議未解」等布條與字牌，高喊「老尹（尹衍樑）謝罪，小尹（尹崇堯）硬起來，終結系統亂象」，一吐近年對南山人壽的積怨。場內也不輸給場外，有數名小股東起身連番砲轟。

常跟國泰人壽、富邦人壽搶當「獲利王」的南山人壽，近年因勞資爭議與系統錯帳，士氣頗受打擊。（圖／趙世勳攝）

然而，面對內外夾攻，主席台卻異常平靜，首度公開亮相的南山人壽副董事長尹崇堯，全程抬頭挺胸有如中流砥柱，始終沒拿起麥克風發言的他，雙手一會兒緊握，一會兒整理領帶，眼珠子很少轉呀轉，只有偶爾瞄向手機與筆記本。

近年南山人壽企業工會多次在股東會場外抗議，6月3日各地業務員再次集結，對勞資爭議及保單系統之亂發出怒吼。（圖／王永泰攝）

尹崇堯在台上連坐3個小時，期間僅起身一次，隨著85歲的南山人壽董事長陳棠到休息室，數分鐘後帶著半瓶礦泉水回座。面對股東的指責，陳棠不只10次回答：「我道歉，會加以改進。」直到中午12時許散會，尹崇堯才完成這一場洗禮。

本刊調查，37歲的尹崇堯，半年前被父親「潤泰集團」總裁、南山人壽大股東尹衍樑急推上線，成為最年輕的壽險公司副董事長，「尹副董（尹崇堯）挺有智慧，懂得察言觀色，問對人了。」

一名知情人士透露，尹崇堯多次率隊向金管會保險局長施瓊華請益，等於找到「超級家教」，絕對是暫時化解這場「南山風暴」的主因。

近半年來，尹崇堯多次領隊向保險局長施瓊華報告，展開治理南山人壽學習之旅。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)