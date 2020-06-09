「一頭灰白髮、戴著眼鏡與口罩，挺直著背，兩眼炯炯有神地凝視前方。」一名小股東形容南山人壽副董事長尹崇堯，在這場處女秀中給人的第一印象。

南山人壽員工則形容尹崇堯「低調、紳士，又客氣」，難怪本該砲火猛烈的工會幹部，對這次股東會稱得上是「輕輕放下」。

會後，南山人壽企業工會理事長蔡坤穎向本刊記者坦言，「第一次這麼近地看到尹副董（尹崇堯），雖然他3個小時都沒跟大家說上一句話，但至少不像過去被杜董（南山人壽前董事長杜英宗）橫擋，無法直接把想法告訴他，很期盼尹副董未來作為！」

南山人壽企業工會理事長蔡坤穎表示，工會希望能會見副董尹崇堯，目前得到的答案是「等疫情過後再看看」。（圖／王永泰攝）

本刊調查，尹衍樑與妻子王綺帆育有1子1女，尹衍樑曾說尹崇堯「善良、正派，跟年輕時愛鬼混的自己完全不一樣」。

「尹崇堯出國念書前先成婚，喜宴低調地辦在陽明山私人會館，男女雙方親友坐一桌。長孫出生時，尹衍樑很開心地給孫子一個500萬元大紅包。」一位潤泰集團前主管透露。

近半年來，尹崇堯多次領隊向保險局長施瓊華報告，展開治理南山人壽學習之旅。

4年前，尹崇堯從英國牛津大學取得博士後，進入南山人壽擔任董事及時任董事長杜英宗的特助；半年前被尹衍樑急推上陣，接任南山人壽副董事長，多次親自率領經營團隊向金管會保險局長施瓊華請益。

據悉，包括尹崇堯在內，很多保險公司高層可以直接打施瓊華的手機，暢通無阻。

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(中時電子報)