面對金管會的強悍出手，原本規劃讓尹崇堯擔任專業大股東的潤泰集團總裁尹衍樑，為求平息風暴，遂將愛子推向幕前，要他擔任代理董事長。

然而，當時尹崇堯僅有3年壽險董事歷練，因此慘遭顧立雄「退貨」，尹衍樑退而求其次，改讓尹崇堯接副董事長，才獲得金管會同意。

「尹老闆（尹衍樑）一向是『面子比裡子重要』，強推兒子上位，太急了！」「就像『微風廣場』廖家從SOGO挖角日本人來當董事長，沒直接讓兒子上位，這是為接班傳承留條活路。」一名知情人士說。

今年春節前，傳出尹衍樑在自家豪宅松濤苑因狗吠打擾難眠，氣得降調主管。（圖／報系資料庫）

據悉，這段期間，尹衍樑悶氣難消，過年前獨自住在台北植物園旁的豪宅「松濤苑」。

「半夜傳來陣陣狗吠聲，吵得難以入眠，他（尹衍樑）急催自家保全派人抓狗，但植物園之大，抓狗談何容易。」該知情人士說，尹衍樑當時氣得調換主管，不顧情面。

2011年潤泰集團總裁尹衍樑（右2）與寶成集團董事長蔡其瑞（左3）合資標下南山人壽，2年後舉行「南山廣場」動土典禮，尹衍樑（右2）與時任南山人壽副董事長杜英宗（左1）皆親自出席。（圖／報系資料庫）

尹衍樑這把怒火，還延燒到南山人壽。年初，他駕駛千萬名車「賓利」進入南山人壽地下停車場時被刮傷，竟發一紙公告，記兒子與總經理大過，因此再次惹怒顧立雄，搞得總經理自請退休。「老爸別扯兒子後腿，得收斂點。」一位壽險高層建議。

如今，尹崇堯身旁「貴人相助」，除了家教般給予提點的保險局長施瓊華、身段柔軟的陳棠，就連工會也以勸誡取代抗爭。

不過，眼看南山人壽的10年禁賣令快要到期，尹崇堯能否處理好勞資爭議及系統亂象，讓南山人壽起死回生，各界都拭目以待。

2020年2月，南山人壽副董事長尹崇堯因公告自己與總經理記大過，引發金管會介入調查，隨即在3天內撤銷處分。

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(中時電子報)