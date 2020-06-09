【1】白酸勿贏賭又贏話 藍籲拿出高度

高雄市長韓國瑜遭罷免、高雄市議長許崑源離世，國民黨主席江啟臣昨召開擴大主管會報時，公開譴責民進黨及網軍嘲弄許辭世，並怒到脫稿，一度鼻酸而語塞數秒說：「人死了還要黑嗎？這是台灣的民主政治嗎？」「蔡英文主席妳貴為中華民國總統，請拿出高度，一位中華民國高雄市議長離世驟逝，妳沒表達任何哀悼，還任由妳的參政同志、網軍側翼抹黑打壓，妳到底要什麼？」

【2】害6歲兒溺死 父一審獲緩刑

簡姓男子去年帶6歲兒到烏來南勢溪捕魚，一個沒注意，兒子失足落水失蹤，警消10天後才尋獲遺體，簡被依過失致死罪起訴，台北地院審理期間，他認罪且多次向孩子的媽道歉獲得原諒，法官輕判5月徒刑，得易科罰金15萬元，緩刑3年。

【3】援助WHO15億 陸暫停77國還債

面對美國退出世界衛生組織（WHO）及斷絕其金援，大陸昨日發表《抗疫白皮書》表示，大陸已向WHO分2批提供5000萬美元（約15億台幣）現匯援助，及在2年內20億美元國際援助，並暫停77個發展中國家債務償還。但白皮書強調，相關國際援助絕非輸出「中國模式」，更不是為謀求所謂地緣政治利益。

【4】3都拚經濟 三倍券加碼回饋

三倍券7月15日上路，桃園市長鄭文燦昨宣布推出擴大版，4大夜市用200元三倍券可另兌換400元桃園夜市券，觀光工廠也放大「1.5倍購」，各商圈協調推出優惠折扣，加上1萬份的500元電子振興券、桃園住宿送免費1日遊，各種促銷方案要搶三倍券商機；北市則鎖定老人，65歲以上長輩使用的敬老悠遊卡，將加碼補助1000元，讓三倍券變成「花3000補3000」。

【5】疑悼許崑源挨轟 江蕙關臉書

江蕙（二姐）5年前封麥、淡出螢光幕後，僅偶爾在臉書分享生活，但她近日卻無預警關閉臉書，粉絲震驚之餘紛紛猜測，可能與上周她悼念高雄市議會議長許崑源墜樓身亡的發文有關，向來關心時事脈動的二姐，當時難過表示「放下一切罣礙，安息吧」。

(中時電子報)