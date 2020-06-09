就讀小學一年級的喬喬是班上班長，功課好、人緣也好，是師長公認的模範生，但其實半年前的喬喬有個大煩惱，他最怕同學們聊天聊到「尿床」的話題。原來喬喬以前每天晚上都尿床，就算聽媽媽的話減少睡前喝水量，隔天醒來床單還是濕答答。

研究指出，學齡期間有尿床困擾的孩童比例約7%，國中後仍有尿床困擾者約有1%，而男生尿床比例更比女生高出1.5至2倍。顛覆過去坊間相信兒童尿床是心理因素，台北慈濟醫院泌尿科副院長同時是亞太兒童泌尿醫學會理事長的楊緒棣副院長說明，會尿床大多是生理因素導致，若未及早積極治療，除了生理影響，更會導致睡眠品質不佳、孩子自信心不足、覺得不如人、自卑，甚至有被霸凌、影響社交等後果。

常見的尿床原因包含三種，一是睡眠時抗利尿激素分泌不足，導致尿液過多的「夜間多尿症」；二是膀胱過度敏感或異常收縮，造成夜尿、頻尿的「膀胱過動症」；三則是因「大腦覺醒中樞」異常，大腦感覺不到尿液，脊髓反射中樞自行決定排尿，引起尿床。

尿床的黃金治療期在6歲，這時孩子開始跟外界接觸，發展社會生活，此時治療可以增加孩子自信心，有益於社交活動。楊緒棣表示，家長來到診間治療前，可先記錄孩子的「小便日記」，詳實記載三天內，孩子「幾點幾分喝多少水」、「幾點幾分上廁所」、「尿量多少」，醫師就可以知道尿床的原因到底是小便製造太多或是膀胱太敏感、容量不足，進而治療。

之後，即透過3至6個月的藥物治療，動機與耐心強烈的家長可同時配合尿床鬧鈴進行行為調整；此外，家長可於治療一段時間後改記錄「尿床日記」，讓醫師藉由日記知道孩子尿床情況，評估治療成效，調整治療計畫。

尿床是在孩子中是很常見的疾病，但真正就醫率只有2至3成，楊緒棣指出，部分孩子在治療尿床後，因睡眠品質進步、自信心增強，學習能力與成績皆有顯著提升，由此可以得知尿床治療的重要。

同時，楊緒棣也提醒，6歲以後的孩子有下列症狀時，將是重要警訊，務必提早前往就醫：1.每天尿床2.白天常跑廁所或尿在褲子上3.曾有泌尿道感染病史4.嚴重便秘者；若孩子已小學畢業，仍有尿床情況，就算只有一個禮拜一次，也必須立即就醫，檢查是否有生理疾病。

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(中時電子報)