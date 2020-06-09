美國非裔男子遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸近9分鐘後喪命，美國法官昨（8）日裁定，蕭文的交保金為125萬美元（約新台幣3,708萬元）。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德上月25日遭白人警察蕭文以膝蓋壓頸近9分鐘後喪命，引爆全美各地示威抗議，44歲的蕭文被控2級謀殺與3級過失殺人，法官昨日開庭時，將他的保釋金從25萬美元提升至125萬美元。

(中時電子報)