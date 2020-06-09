非裔男壓頸喪命 法官裁定白人警3708萬交保 07:442020/06/09 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國非裔男子遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸近9分鐘後喪命，美國法官昨（8）日裁定，蕭文的交保金為125萬美元（約新台幣3,708萬元）。（圖／TPG、達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國非裔男子遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸近9分鐘後喪命，美國法官昨（8）日裁定，蕭文的交保金為125萬美元（約新台幣3,708萬元）。 明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德上月25日遭白人警察蕭文以膝蓋壓頸近9分鐘後喪命，引爆全美各地示威抗議，44歲的蕭文被控2級謀殺與3級過失殺人，法官昨日開庭時，將他的保釋金從25萬美元提升至125萬美元。 (中時電子報) #喪命 #蕭文 #非裔男 #壓頸 #白人警 也許您會感興趣 推薦閱讀 直播》非裔遭白人警殺害 美國示威暴動最新現場 08:072020/06/05 國際 非裔男佛洛伊德追悼會今舉行 他一上台就遭噓爆 09:322020/06/05 國際 惡劣！美社群竟興起「佛洛伊德」挑戰 模仿致死畫面 10:472020/06/05 國際 1分鐘看世界》非裔男佛洛伊德追悼會今舉行 川普令軍警上街頭 12:152020/06/05 國際 佛洛伊德之死眾人心碎難收尾 巨石強森嗆川普「你在哪」 16:272020/06/05 娛樂 川普震怒！砲火來自四面八方 美防長岌岌可危 16:302020/06/05 國際 白宮前人潮看不到盡頭！華府爆史上最大規模示威 08:412020/06/07 國際 川普敗陣？華府下周將撤部分國民兵 11:212020/06/07 國際 非裔男壓頸致死強震 明尼亞波利斯將解散警局 09:462020/06/08 國際 國際熱門新聞 大洗牌！全球防疫排名 台從第7降至16 - 國際 美國突然從德國撤軍 梅克爾表示「不能接受」 - 國際 偷愛愛！小情侶慘遭鞭打100下 行刑前先做這事 - 國際 前國務卿開炮 批總統偏離憲法！共和黨大咖倒戈 不挺川普連任 - 國際大事 - 中國時報 全球疫情下最安全國家排名 陸韓超前台 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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