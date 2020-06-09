韓國瑜遭罷！游盈隆：錯在偷竊民進黨起家厝

高雄市長韓國瑜罷免案6日通過，綠營推給韓國瑜選總統是過關主因，不過台灣民意基金會董事長游盈隆則點出，韓國瑜的罪名不是去選總統，而是因為他「偷竊」民進黨起家厝高雄，讓民進黨顏面無光。國民黨前副秘書長蔡正元也指出，民進黨視高雄為飛黃騰達重要基地，當然不許其他人染指，也正因為如此，才會傾全黨之力拉下韓國瑜，也讓韓國瑜6日當天，怒批根本罷韓國家隊。

韓國瑜（109.6.6）：「民進黨第二次執政以來，所有的心思幾乎全部集中在罷韓國家隊。」罷韓定案，韓國瑜嗆罷韓國家隊，綠營自家人更揭露，民進黨窮追猛打的原因。

台灣民意基金會董事長游盈隆臉書發文，韓國瑜從崛起到殞落18個月，就像天外飛來的一顆隕石，也可以說是彗星直接撞擊民進黨起家厝高雄。韓國瑜的罪名不是他選總統，而是他偷竊了民進黨起家厝，民主聖地高雄，讓民進黨顏面無光。

（圖／中天新聞畫面）

（圖／中天新聞畫面）

蔡正元：「在民進黨人眼中，高雄是他們的一個肥肉，高雄也是他們起家的地方，像是很有名的美麗島事件，他們一直是為民進黨之所以能飛黃騰達的重要基地，所以當然不容許其他黨派染指，所以對民進黨盡全黨、全國之力，想要殲滅韓國瑜」。

國民黨前副祕書長蔡正元，同時點出高雄在民進黨眼中重要位置，這塊心頭肉兩年前敗給韓國瑜，實在讓民進黨心好痛。蔡正元：「韓國瑜當選市長，的確對於民進黨來講，是重重打一個耳光，而且打陳菊一個耳光，對民進黨來講是必須要復仇的血海深仇。」

國民黨立委鄭麗文：「它就是一個唯一單純的仇恨動員，我覺得對台灣社會或台灣民主都不是正面的，民進黨有這麼深的高雄情結，到底高雄需要的是什麼樣的市長，還是說需要一個覺得高雄不管怎樣都欠他的。」

難道是認為，不管怎樣高雄都應該是民進黨的，才會在韓國瑜拿下高雄後，千方百計要拉下來，只是罷韓牽動政局動盪，後座力還在延燒。

(中時電子報)