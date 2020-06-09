疫情影響消費力道，東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)5月單月合併營收新台幣1.45億元，年減9.26%，月減3.17%；前5月合併營收新台幣7.93億元，年增4.46%。

泰昇表示，疫情嚴重影響世界經濟，在全球掀起失業浪潮，公司主要市場東協新興國家越南、柬埔寨及泰國雖直接受疫情影響不大，但其主要產業旅遊業、汽機車業以及歐美導向之加工出口業受創甚深，造成失業人口大幅增加，連帶影響中產階級消費力道下降以及零售通路拉貨心態趨於保守，民生必需品紙尿褲產品雖為鋼性需求，但也受上述情況波及，再加上近期台幣對美金大幅升值，使得公司5月營收未見成長。

有關未來展望，泰昇指出，因疫情不確定因素尚未完全消除，故公司仍持謹慎保守看法，預估5~7月是今年營運低檔，營收年增將呈現衰退，但隨著各國陸續解封，就業及消費數據逐步好轉的情況下，預期8月營收將可望恢復正常。在獲利方面，先前受疫情影響造成不織布原料成本飆漲進而侵蝕公司產品毛利率，惟隨著疫情減緩口罩需求陡降以及不織布新產能陸續開出，近期不織布價格已大幅滑落，且呈現逐月下降趨勢，因此公司預期產品毛利率及獲利將逐漸回到正常範圍。

(時報資訊)