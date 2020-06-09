電源雙雄—光寶科(2301)及台達電(2308)因客戶訂單平穩，5月合併營收與4月相近，其中台達電5月合併營業收入為235.84億元，月增1%，光寶科5月合併營收137.17億元，月減0.2%，兩家公司均預估，第2季業績會比第1季成長。

受惠於遠距生活相關需求強勁，且大陸廠區復工順利，光寶科及台達電第2季營運重回成長，台達電5月合併營收235.84億元，月增1%，年減4%，累計1到5月合併營業收入為1025.6億元，較去年同期成長0.5%。

台達董事長海英俊表示，由於遠距辦公及教學等，NB有很多急單，風扇也因IT增加很多訂單，資料庫中心、伺服器、UPS及基礎建設看起來都不錯，被動元件亦見到明顯成長，第1季因工廠停工幾乎未動的IA在第2季也回來了，目前除車用產品因車廠處於停工狀態，以及5G通訊因疫情許多工程沒辦法做，其他產品都不錯，第2季看起來比第1季好很多，如果出貨順暢能達到營收目標，毛利率不僅優於第1季，亦可望維持去年同期水準。

光寶科因核心事業終端市場需求穩定，5月合併母子公司營收為137.17億元，月減0.2%，年減7%，累計1到5月合併營收為600.49億元，年減13.63%。

就各部門來看，資訊產品部門營收佔比達68%，其中雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、筆記型電腦電源產品以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品出貨較去年同期持續成長，同時儲存裝置部門5月佔整體營收達12%，營收月增逾20%；光電部門5月營收佔整體之17%，其中戶外照明出貨持續成長，LED元件受惠於民生醫療、消毒、水與空氣淨化之UVLED，以及5G與AIoT等應用產品需求增長，帶動LED元件營收年增逾10%。

光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中於日前法說會表示，第2季4月及5月需求看起來是實質需求，6月還要看通路銷售，第1季原本是61個工作天，受到新冠肺炎疫情影響，實際工作天數是52.7天，第2季估計有62個工作天，約較第1季增加18%，由於人工及物料狀況不錯，預估第2季營收成長幅度與工作天數增加幅度差不多。

(時報資訊)