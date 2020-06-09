2019新型冠狀病毒（後稱新冠病毒）疫情蔓延，已造成全球逾34萬人死亡，儘管台灣防疫能力全球有目共睹，仍累計7起的死亡個案。事實上，同為病毒的人類乳突病毒(HPV)也持續肆虐；根據研究指出，人的一生感染HPV的機率高達80%，且約5%的癌症與HPV感染相關，這兩種病毒的特性，同樣危險性高、潛伏期長，且無論性別皆有可能感染，著實不可輕忽。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，HPV感染已被認為是致癌因子之一，癌前病變一旦惡化成癌症就有致死的可能，然而，根據研究顯示，施打HPV疫苗可提高預防效果，現行疫苗有2、4、9價等3種，不同價別代表能預防的病毒種類，應盡早接種，主動提高防禦力。

新冠病毒的高危險性不能掉以輕心，而生活中還有其他要防範的病毒也正威脅著生命。感染HPV可能導致多項癌症與疾病，除了子宮頸癌外，肛門癌、口咽癌也讓人聞風喪膽。

相似1：高感染風險不留意可要命

HPV有高達100多種型別，感染高危險型別的HPV更具有高罹癌風險。臺中榮總婦女醫學部婦癌科主任許世典進一步說明，其中第16及18型高危險型別HPV是造成子宮頸癌的主因，蟬聯女性癌症十大死因排名第七（2017-2018），每年有600多名女性死亡，若持續感染第31、33、45、52及58型高危險型別HPV，便可能導致多項男女癌症，包含肛門癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、口咽癌、食道癌、呼吸道癌症等，即使是低致癌風險型別HPV，也可能導致皮膚病變如菜花（尖型濕疣）、皮膚疣、扁平疣等。

相似2：潛伏期長無症狀感染者也會傳染

HPV與新冠病毒也同樣都有潛伏期，無症狀感染者也具有高傳染力。新冠病毒感染潛伏期為2至12天（平均7天），然而HPV潛伏期更長，一般為三星期到八個月，更可能達10年以上。

由於多數受感染後無明顯症狀或不適，導致許多人被感染後渾然不知，更將HPV傳染給重要的另一半，如自身免疫力低落，再加上持續重複感染，也可能於日後引發相關疾病與癌症。

相似3：男女都有風險預防一樣重要

現階段多數專家認為新型冠狀病毒的傳播，以直接接觸帶有病毒的分泌物或飛沫傳染為主；而HPV的傳染則與行為模式有關，最常見的傳染途徑為性行為，感染機率與性行為次數及對象數成正比；此外，也可能透過接觸皮膚傷口、黏膜或體液而感染。

其中，最需注意的是若外部生殖器接觸帶有HPV附著的公共設施，也可能造成感染，包含公共浴池、溫泉、游泳池等場域。不是女性、或是性生活較複雜的族群才有可能感染HPV，即使是固定性伴侶，甚至未發生過性行為，皆有可能感染。因此兩性共同預防，更能保護自己與另一半。

許世典呼籲，相較現階段新冠病毒僅能以戴口罩、勤洗手等「被動防護」，面對HPV病毒，更能「主動出擊」接種疫苗以提高防禦力，且保護力可達10年以上。

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(中時電子報)